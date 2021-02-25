預算案攻略：精準投放 槓桿使用 名家專欄 2021/02/25 分享： 政府財赤逾2,500億元下，財爺陳茂波這份預算案，俗稱派糖的一次性紓困措施，仍高達812億元，雖無全民派錢1萬元，但都有電子消費券5,000元，出手不算孤寒。 陳茂波是未來特首熱門之一，各方都關注此份預 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 擲812億紓困 中產佔最多惟負擔增 今日 擲812億紓困 中產佔最多惟負擔增 最新專欄文章 有政戲 - 預算案料無全民派錢 中產基層「減糖」 2021/02/24 預算案料無全民派錢 中產基層「減糖」 有政戲 - 拆解夏寶龍講話 3大重要信息 2021/02/23 拆解夏寶龍講話 3大重要信息 有政戲 - 夏寶龍今定調 選舉制度大改革 2021/02/22 夏寶龍今定調 選舉制度大改革 有政戲 - 預算案大減糖 派錢公屋免租料無望 2021/02/19 預算案大減糖 派錢公屋免租料無望 有政戲 - 港政制「大手術」 下周一露端倪？ 2021/02/18 港政制「大手術」 下周一露端倪？ 財政預算案 陳茂波 紓困措施 電子消費券 政治 傅流螢 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入