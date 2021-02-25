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預算案攻略：精準投放 槓桿使用

名家專欄 2021/02/25

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政府財赤逾2,500億元下，財爺陳茂波這份預算案，俗稱派糖的一次性紓困措施，仍高達812億元，雖無全民派錢1萬元，但都有電子消費券5,000元，出手不算孤寒。

陳茂波是未來特首熱門之一，各方都關注此份預

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撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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