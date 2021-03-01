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全港24間DON DON DONKI 真係太進取嗎？

名家專欄 13:20 2021/03/01

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日本驚安之殿堂DON DON DONKI日本官方正部署於2024年6月時，在全香港開設共24間DONKI分店，若全數落實，香港DON DON DONKI將會是日本以外最多分店的地區，或超越新加坡同期計劃中的23間店。消息一出，有不少香港網民認為DON DON DONKI進取、過份擴充，甚至有人形容「759屋翻版」。可以從不同角度了解一下！

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欄名 : 樓市分析

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