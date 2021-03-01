全港24間DON DON DONKI 真係太進取嗎？ 名家專欄 13:20 2021/03/01 分享： 日本驚安之殿堂DON DON DONKI日本官方正部署於2024年6月時，在全香港開設共24間DONKI分店，若全數落實，香港DON DON DONKI將會是日本以外最多分店的地區，或超越新加坡同期計劃中的23間店。消息一出，有不少香港網民認為DON DON DONKI進取、過份擴充，甚至有人形容「759屋翻版」。可以從不同角度了解一下！ ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 【DONKI分店】澳門DONKI今年有新消息！台灣西門町店後再增添5間新店？ 2021/02/21 【DONKI分店】澳門DONKI今年有新消息！台灣西門町店後再增添5間新店？ 【DONKI分店】DONKI傳開屯門店外 原來計劃全香港開24間DONKI分店？ 2021/02/20 【DONKI分店】DONKI傳開屯門店外 原來計劃全香港開24間DONKI分店？ 【DONKI屯門】DON DON DONKI屯門市場廣場開新店？官方咁樣回應 2021/01/27 【DONKI屯門】DON DON DONKI屯門市場廣場開新店？官方咁樣回應 最新專欄文章 疫情拉闊貧富差距 樓價更難負擔 2021/02/26 疫情拉闊貧富差距 樓價更難負擔 啟德商業地改劃住宅更有前景？ 2021/02/24 啟德商業地改劃住宅更有前景？ 商廈租金跌勢未止 想「撈底」再等一會 2021/02/24 商廈租金跌勢未止 想「撈底」再等一會 拆解亞洲樓王誕生之謎？ 2021/02/21 拆解亞洲樓王誕生之謎？ 舖位市道有望牛年率先翻身？ 2021/02/19 舖位市道有望牛年率先翻身？ 營業額 商場 超市 驚安之殿堂 海之戀 美麗華廣場 海之戀商場 MONTEREY 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入