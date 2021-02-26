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印度升格挑戰中美 故步自封成最大阻力

國際 16:05 2021/02/26

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英國智庫預測印度2028年將成為世界第三大經濟體，僅次於中國及美國。印度的人口一直迅速增長，印度也於新冠肺炎疫情期間推行疫苗外交，外界關注印度會否乘勢崛起。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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