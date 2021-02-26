印度躍升第三大經濟體？ 故步自封成阻力 國際 16:05 2021/02/26 分享： 英國智庫預測印度2028年將成為世界第三大經濟體，僅次於中國及美國。印度的人口一直迅速增長，印度也於新冠肺炎疫情期間推行疫苗外交，外界關注印度會否乘勢崛起。 ... 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 印度發現240種變種病毒株 專家：達到群體免疫如神話 2021/02/22 印度發現240種變種病毒株 專家：達到群體免疫如神話 疫苗印度優先 印度藥廠稱要先顧國內龐大需求 2021/02/22 疫苗印度優先 印度藥廠稱要先顧國內龐大需求 印度疫苗接種速度全球第二 34日極速打過千萬劑（多圖） 2021/02/20 印度疫苗接種速度全球第二 34日極速打過千萬劑（多圖） 印度確診離奇回落 專家料或已達群體免疫 2021/02/17 印度確診離奇回落 專家料或已達群體免疫 【牛津疫苗】英國或批准印度生産疫苗入口 運至國内接種 2021/02/16 【牛津疫苗】英國或批准印度生産疫苗入口 運至國内接種 最新專欄文章 英女王獲讚最摩登君主 查理斯守舊不堪重責？ 2021/02/19 英女王獲讚最摩登君主 查理斯守舊不堪重責？ 科技巨企疫情下轉危為機 反壟斷法料為攔路虎 2021/02/05 科技巨企疫情下轉危為機 反壟斷法料為攔路虎 不應起訴特朗普？ 只為治癒國家及重建信任 2021/01/30 不應起訴特朗普？ 只為治癒國家及重建信任 反疫苗運動源於公眾不信任 破解陰謀論助普及接種 2021/01/22 反疫苗運動源於公眾不信任 破解陰謀論助普及接種 共和黨「拉布」阻撓立法 寄望民主黨重掌國會破僵局 2021/01/15 共和黨「拉布」阻撓立法 寄望民主黨重掌國會破僵局 印度 中印關係 疫苗 地緣政治 人口 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入