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港股消化印花稅衝擊 港交所待脫窘

名家專欄 2021/02/26

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港府周三公布的新一年度財政預算案，出乎預期上調股票交易印花稅3成，令原已受美國債息急升衝擊的港股雪上加霜。恒指周三急瀉逾900點，昨顯著反彈355點，反映加稅對港股衝擊已大致消化，惟交易成本增加對港股

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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