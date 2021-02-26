港股消化印花稅衝擊 港交所待脫窘 名家專欄 2021/02/26 分享： 港府周三公布的新一年度財政預算案，出乎預期上調股票交易印花稅3成，令原已受美國債息急升衝擊的港股雪上加霜。恒指周三急瀉逾900點，昨顯著反彈355點，反映加稅對港股衝擊已大致消化，惟交易成本增加對港股 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 長汽銷量暴增 產品處新周期 今日 長汽銷量暴增 產品處新周期 同程有望重估 攜程第二上市 今日 同程有望重估 攜程第二上市 最新專欄文章 【股票印花稅】加稅即時衝擊消化 港交所爭中概股成交挑戰增 2021/02/25 【股票印花稅】加稅即時衝擊消化 港交所爭中概股成交挑戰增 透視中港美 - 科技股「走鬼」非「散水」 2021/02/24 科技股「走鬼」非「散水」 【港股分析】舊經濟股接力撐市 資金大換馬非避險 2021/02/23 【港股分析】舊經濟股接力撐市 資金大換馬非避險 透視中港美 - 恒指改革快出爐 尋寶玩足一年 2021/02/23 恒指改革快出爐 尋寶玩足一年 快手收市速入國指科指 U盤為何反高潮急瀉？ 2021/02/22 快手收市速入國指科指 U盤為何反高潮急瀉？ 港股 印花稅 恒生指數 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入