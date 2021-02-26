李嘉誠投資Zoom 再登港首富

一隻Zoom（美：ZM）令香港首富排名再執位，福布斯公布2021香港富豪榜，長和系創辦人李嘉誠再度登上榜首，成為香港首富。去年躍居首位的恒基地產（00012）創辦人李兆基則滑落至第2名。

投資界的至理名

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