李嘉誠投資Zoom 再登港首富 名家專欄 2021/02/26 分享： 一隻Zoom（美：ZM）令香港首富排名再執位，福布斯公布2021香港富豪榜，長和系創辦人李嘉誠再度登上榜首，成為香港首富。去年躍居首位的恒基地產（00012）創辦人李兆基則滑落至第2名。 投資界的至理名 ... 撰文 : 賴奕羚 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 加股票印花稅 北水就要沽貨？ 2021/02/25 加股票印花稅 北水就要沽貨？ 交易講場 - 名人開腔降溫 比特幣退潮尚早？ 2021/02/24 名人開腔降溫 比特幣退潮尚早？ 交易講場 - 恒指大改革 藍籌黑馬檢閱 2021/02/23 恒指大改革 藍籌黑馬檢閱 交易講場 - 美通脹預期升溫 風險資產暫未堪憂 2021/02/22 美通脹預期升溫 風險資產暫未堪憂 交易講場 - 京東物流闖港 集團佳績可延續？ 2021/02/20 京東物流闖港 集團佳績可延續？ 福布斯富豪榜 香港 李嘉誠 Zoom Video（美：ZM） GDP 恒基地產（00012） 新世界發展（00017） 新鴻基地產（00016） 周大福（01929） 嘉華國際（00173） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入