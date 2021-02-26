與建制派友好 陳茂波未成箭靶

新一份財政預算案的民調評分，是2008年以來新低，但財爺陳茂波昨日到立法會解畫，建制派未有大火力批評，在失業貸款一事上，只把矛頭指向勞工及福利局局長羅致光，足見陳茂波與建制派關係之良好。

新冠肺炎疫情下

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