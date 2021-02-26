與建制派友好 陳茂波未成箭靶 名家專欄 2021/02/26 分享： 新一份財政預算案的民調評分，是2008年以來新低，但財爺陳茂波昨日到立法會解畫，建制派未有大火力批評，在失業貸款一事上，只把矛頭指向勞工及福利局局長羅致光，足見陳茂波與建制派關係之良好。 新冠肺炎疫情下 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 許正宇：8月加股票印花稅 無Plan B 今日 許正宇：8月加股票印花稅 無Plan B 畢業即失業者 未能申請失業貸款 今日 畢業即失業者 未能申請失業貸款 最新專欄文章 有政戲 - 預算案攻略：精準投放 槓桿使用 2021/02/25 預算案攻略：精準投放 槓桿使用 有政戲 - 預算案料無全民派錢 中產基層「減糖」 2021/02/24 預算案料無全民派錢 中產基層「減糖」 有政戲 - 拆解夏寶龍講話 3大重要信息 2021/02/23 拆解夏寶龍講話 3大重要信息 有政戲 - 夏寶龍今定調 選舉制度大改革 2021/02/22 夏寶龍今定調 選舉制度大改革 有政戲 - 預算案大減糖 派錢公屋免租料無望 2021/02/19 預算案大減糖 派錢公屋免租料無望 立法會 陳茂波 財政預算案 羅致光 電子消費券 失業 借貸 政治 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入