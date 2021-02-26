疫情拉闊貧富差距 樓價更難負擔 名家專欄 13:04 2021/02/26 分享： 早前國際顧問機構Demographia公布新一份《國際樓價負擔能力報告》，除了繼續印證香港樓價之高外，亦掀示了疫情下各地樓價總體升多於跌，在各國大舉「印銀紙」之下，資產價格跟收入差距只會進一步拉闊，樓價變得更加不可負擔。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 20.7年不吃不喝才能置業 緣何仍要趕上車 2021/02/24 20.7年不吃不喝才能置業 緣何仍要趕上車 內地樓控 圍堵炒房 2021/02/24 內地樓控 圍堵炒房 實客充足 樓市提早免疫 今日 實客充足 樓市提早免疫 最新專欄文章 啟德商業地改劃住宅更有前景？ 2021/02/24 啟德商業地改劃住宅更有前景？ 商廈租金跌勢未止 想「撈底」再等一會 2021/02/24 商廈租金跌勢未止 想「撈底」再等一會 拆解亞洲樓王誕生之謎？ 2021/02/21 拆解亞洲樓王誕生之謎？ 舖位市道有望牛年率先翻身？ 2021/02/19 舖位市道有望牛年率先翻身？ 新盤入伙潮殺到 租盤選擇更多 2021/02/18 新盤入伙潮殺到 租盤選擇更多 二手市場 樓價 溫哥華 香港 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入