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疫情拉闊貧富差距 樓價更難負擔

名家專欄 13:04 2021/02/26

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早前國際顧問機構Demographia公布新一份《國際樓價負擔能力報告》，除了繼續印證香港樓價之高外，亦掀示了疫情下各地樓價總體升多於跌，在各國大舉「印銀紙」之下，資產價格跟收入差距只會進一步拉闊，樓價變得更加不可負擔。

...

欄名 : 樓市分析

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