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【債息風暴】美債息飆引發股市急挫 股災風險大增?

名家專欄 14:03 2021/02/26

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美國債息周四再度急飆，一度升越1.61厘見1年新高，加深投資界對通脹及息口趨升的憂慮。美科技股納指大跌3.5%，道指亦由紀錄高位急回1.7%，拖累港股與亞洲主要股市今早全綫下瀉，恒指半日再挫731點或2.4%。

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欄名 : 透視中港美

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