【債息風暴】美債息飆引發股市急挫 股災風險大增? 名家專欄 14:03 2021/02/26 分享： 美國債息周四再度急飆，一度升越1.61厘見1年新高，加深投資界對通脹及息口趨升的憂慮。美科技股納指大跌3.5%，道指亦由紀錄高位急回1.7%，拖累港股與亞洲主要股市今早全綫下瀉，恒指半日再挫731點或2.4%。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 港股消化印花稅衝擊 港交所待脫窘 今日 港股消化印花稅衝擊 港交所待脫窘 【股票印花稅】加稅即時衝擊消化 港交所爭中概股成交挑戰增 2021/02/25 【股票印花稅】加稅即時衝擊消化 港交所爭中概股成交挑戰增 透視中港美 - 科技股「走鬼」非「散水」 2021/02/24 科技股「走鬼」非「散水」 【港股分析】舊經濟股接力撐市 資金大換馬非避險 2021/02/23 【港股分析】舊經濟股接力撐市 資金大換馬非避險 透視中港美 - 恒指改革快出爐 尋寶玩足一年 2021/02/23 恒指改革快出爐 尋寶玩足一年 亞洲 美國財政部 股票 美股 港股 美滙指數 鮑威爾 日圓 美元 美滙 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入