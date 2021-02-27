美債息飈 引爆環球股市？

美國債息周四再度急飈，一度升越1.61厘見1年新高，加深投資界對通脹及息口趨升的憂慮。美科技股納指周四大跌3.5%，道指亦由紀錄高位急回1.7%，拖累港股與亞洲主要股市昨全綫下瀉，恒指再挫近1,100

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