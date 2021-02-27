美債息飈 引爆環球股市？ 名家專欄 2021/02/27 分享： 美國債息周四再度急飈，一度升越1.61厘見1年新高，加深投資界對通脹及息口趨升的憂慮。美科技股納指周四大跌3.5%，道指亦由紀錄高位急回1.7%，拖累港股與亞洲主要股市昨全綫下瀉，恒指再挫近1,100 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 歡喜傳媒追入 用戶數量大增 今日 歡喜傳媒追入 用戶數量大增 最新專欄文章 【債息風暴】美債息飆引發股市急挫 股災風險大增？ 2021/02/26 【債息風暴】美債息飆引發股市急挫 股災風險大增？ 透視中港美 - 港股消化印花稅衝擊 港交所待脫窘 2021/02/26 港股消化印花稅衝擊 港交所待脫窘 【股票印花稅】加稅即時衝擊消化 港交所爭中概股成交挑戰增 2021/02/25 【股票印花稅】加稅即時衝擊消化 港交所爭中概股成交挑戰增 透視中港美 - 科技股「走鬼」非「散水」 2021/02/24 科技股「走鬼」非「散水」 【港股分析】舊經濟股接力撐市 資金大換馬非避險 2021/02/23 【港股分析】舊經濟股接力撐市 資金大換馬非避險 美股 恒生指數 港股 美滙指數 國債 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入