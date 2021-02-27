3月小心再跌 兩會是救命草 名家專欄 2021/02/27 分享： 中資股昨日出現股災，國企指數急挫四個巴仙，以全周計算跟A股齊齊出現大陰燭，反映中期走勢出現變化，小心3月再跌，尤其數據顯示A、H股指數3月是好淡爭持月，左右後向會是下周四開始的兩會以及2020年業績披 ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 萬洲圓底回升 盈利雙位數增 2021/02/26 萬洲圓底回升 盈利雙位數增 中字股實力談 - 粵投穩增長 跌市避風塘 2021/02/25 粵投穩增長 跌市避風塘 中字股實力談 - 中生製藥疫苗資產被低估 2021/02/24 中生製藥疫苗資產被低估 中字股實力談 - 鞍鋼水漲船高 盈利恢復增長 2021/02/23 鞍鋼水漲船高 盈利恢復增長 中字股實力談 - 潤泥超高息 夠晒吸引力 2021/02/20 潤泥超高息 夠晒吸引力 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 福萊特玻璃（06865） 彩虹新能源（00438） 保利協鑫能源（03800） 北辰實業（00588） 中國聯塑（02128） 萬科企業（02202） 雅居樂集團（03383） 華潤置地（01109） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入