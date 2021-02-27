  • 20°C
香港時間 : 2021227日 (週六) 02:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

3月小心再跌 兩會是救命草

名家專欄 2021/02/27

分享：

中資股昨日出現股災，國企指數急挫四個巴仙，以全周計算跟A股齊齊出現大陰燭，反映中期走勢出現變化，小心3月再跌，尤其數據顯示A、H股指數3月是好淡爭持月，左右後向會是下周四開始的兩會以及2020年業績披

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 萬洲圓底回升 盈利雙位數增
2021/02/26
萬洲圓底回升 盈利雙位數增
中字股實力談 - 粵投穩增長 跌市避風塘
2021/02/25
粵投穩增長 跌市避風塘
中字股實力談 - 中生製藥疫苗資產被低估
2021/02/24
中生製藥疫苗資產被低估
中字股實力談 - 鞍鋼水漲船高 盈利恢復增長
2021/02/23
鞍鋼水漲船高 盈利恢復增長
中字股實力談 - 潤泥超高息 夠晒吸引力
2021/02/20
潤泥超高息 夠晒吸引力
恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 福萊特玻璃（06865） 彩虹新能源（00438） 保利協鑫能源（03800） 北辰實業（00588） 中國聯塑（02128） 萬科企業（02202） 雅居樂集團（03383） 華潤置地（01109）

上一篇文章

拆解美債息 緣何急抽升？

下一篇文章

美債息飈 引爆環球股市？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版