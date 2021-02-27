3月小心再跌 兩會是救命草

中資股昨日出現股災，國企指數急挫四個巴仙，以全周計算跟A股齊齊出現大陰燭，反映中期走勢出現變化，小心3月再跌，尤其數據顯示A、H股指數3月是好淡爭持月，左右後向會是下周四開始的兩會以及2020年業績披

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