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英國赤字深不見底 財爺還繼續派糖嗎？

國際 08:05 2021/02/27

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英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）下周公布新一份財政預算案，勢必再次「派糖」，幫助陷入困境的行業及國民。預期辛偉誠將會再次延長保就業補貼計劃，並對受新冠肺炎疫情衝擊最深的企業減稅，力保數百萬職位，同時以優惠政策鼓勵國民外出消費，皆因只靠政府獨力支持，難以推動經濟在解封後加快反彈，遑論英國國庫異常空虛。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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