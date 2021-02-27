英國赤字深不見底 財爺還繼續派糖嗎？ 國際 08:05 2021/02/27 分享： 英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）下周公布新一份財政預算案，勢必再次「派糖」，幫助陷入困境的行業及國民。預期辛偉誠將會再次延長保就業補貼計劃，並對受新冠肺炎疫情衝擊最深的企業減稅，力保數百萬職位，同時以優惠政策鼓勵國民外出消費，皆因只靠政府獨力支持，難以推動經濟在解封後加快反彈，遑論英國國庫異常空虛。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 沒有「疫苗護照」 淪為二等公民？ 2021/02/25 沒有「疫苗護照」 淪為二等公民？ 有了「疫苗護照」 就可安心出行？ 2021/02/18 有了「疫苗護照」 就可安心出行？ 丹麥推「疫苗護照」 搶先開關走出低谷 2021/02/16 丹麥推「疫苗護照」 搶先開關走出低谷 法國密會波羅的海3國 馬克龍有甚麼盤算？ 2021/02/15 法國密會波羅的海3國 馬克龍有甚麼盤算？ 特朗普拖延簽紙派錢 其實另有目的 2020/12/28 特朗普拖延簽紙派錢 其實另有目的 最新專欄文章 沒有「疫苗護照」 淪為二等公民？ 2021/02/25 沒有「疫苗護照」 淪為二等公民？ 英國解封步步為營 約翰遜見過鬼怕黑 2021/02/24 英國解封步步為營 約翰遜見過鬼怕黑 英國擬徵富豪稅填氹 BNO移民要計數？ 2021/02/23 英國擬徵富豪稅填氹 BNO移民要計數？ 弱國無外交？ 塞爾維亞說不 2021/02/22 弱國無外交？ 塞爾維亞說不 Facebook封殺澳洲新聞 霸權行為恐引火自焚 2021/02/20 Facebook封殺澳洲新聞 霸權行為恐引火自焚 財政政策 財政預算案 英國 新冠肺炎疫情 疫情 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入