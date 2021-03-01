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市區盤登場 定價受考驗

名家專欄 14:00 2021/03/01

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3月份多個矚目新盤登場，均位處供應罕有的市區，港島、九龍均有大型項目供應，並傾向定位作豪宅的項目，預計大部分單位樓價均逾千萬元，頗考驗現時市場的承接能力。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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