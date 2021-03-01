市區盤登場 定價受考驗 名家專欄 14:00 2021/03/01 分享： 3月份多個矚目新盤登場，均位處供應罕有的市區，港島、九龍均有大型項目供應，並傾向定位作豪宅的項目，預計大部分單位樓價均逾千萬元，頗考驗現時市場的承接能力。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 超豪宅有價 發展商繼續高價搶地 2020/12/29 超豪宅有價 發展商繼續高價搶地 新盤百花齊放 樓市復甦在望？ 2021/02/03 新盤百花齊放 樓市復甦在望？ 新盤百花齊放 置業要識揀 2021/02/05 新盤百花齊放 置業要識揀 最新專欄文章 專家樓論 - 大額物業 投資微提速 今日 大額物業 投資微提速 專家樓論 - 實客充足 樓市提早免疫 2021/02/26 實客充足 樓市提早免疫 專家樓論 - 私樓供應 已經見頂 2021/02/25 私樓供應 已經見頂 專家樓論 - 20.7年不吃不喝才能置業 緣何仍要趕上車 2021/02/24 20.7年不吃不喝才能置業 緣何仍要趕上車 專家樓論 - 哪個分區多現樓？ 2021/02/24 哪個分區多現樓？ 豪宅 發展商 一手市場 鴨脷洲 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入