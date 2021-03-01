夏寶龍赴深 港選舉「大手術」露端倪 有建議選立會經選委提名 須集齊4界別 名家專欄 2021/03/01 分享： 中央即將改革香港的選舉制度，港澳辦主任夏寶龍特別南下深圳聽取意見。為確保愛國者治港，未來參選立法會，或須來自選委會四個界別的選委提名，缺一不可，方能成為候選人。 3月北京人大政協兩會，將拍板香港選舉制度 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 范太倡立會5選區 改為至少10個 今日 范太倡立會5選區 改為至少10個 最新專欄文章 有政戲 - 與建制派友好 陳茂波未成箭靶 2021/02/26 與建制派友好 陳茂波未成箭靶 有政戲 - 預算案攻略：精準投放 槓桿使用 2021/02/25 預算案攻略：精準投放 槓桿使用 有政戲 - 預算案料無全民派錢 中產基層「減糖」 2021/02/24 預算案料無全民派錢 中產基層「減糖」 有政戲 - 拆解夏寶龍講話 3大重要信息 2021/02/23 拆解夏寶龍講話 3大重要信息 有政戲 - 夏寶龍今定調 選舉制度大改革 2021/02/22 夏寶龍今定調 選舉制度大改革 香港 服務 立法會 深圳 區議會 人大政協兩會 劉兆佳 人大政協 夏寶龍 吳光正 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入