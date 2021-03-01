中央即將改革香港的選舉制度，港澳辦主任夏寶龍特別南下深圳聽取意見。為確保愛國者治港，未來參選立法會，或須來自選委會四個界別的選委提名，缺一不可，方能成為候選人。

3月北京人大政協兩會，將拍板香港選舉制度

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