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夏寶龍赴深 港選舉「大手術」露端倪

有建議選立會經選委提名 須集齊4界別

名家專欄 2021/03/01

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中央即將改革香港的選舉制度，港澳辦主任夏寶龍特別南下深圳聽取意見。為確保愛國者治港，未來參選立法會，或須來自選委會四個界別的選委提名，缺一不可，方能成為候選人。

3月北京人大政協兩會，將拍板香港選舉制度

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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