【北水動向】北水買家未表態 科技股反彈待確認 名家專欄 13:41 2021/03/01 分享： 港股上周急挫逾5%，今早美國10年債息高位回落，恒指半日反彈逾340點或1.2%。上周拖累港股大瀉的元兇重磅科技、醫藥新經濟股普勁彈，惟今年以來推升新經濟股主要動力北水動向未明，這些北水愛股反彈升勢能否持續仍不明朗。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 美債風波未平 北水縮手添憂 今日 美債風波未平 北水縮手添憂 透視中港美 - 美債息飈 引爆環球股市？ 2021/02/27 美債息飈 引爆環球股市？ 【債息風暴】美債息飆引發股市急挫 股災風險大增？ 2021/02/26 【債息風暴】美債息飆引發股市急挫 股災風險大增？ 透視中港美 - 港股消化印花稅衝擊 港交所待脫窘 2021/02/26 港股消化印花稅衝擊 港交所待脫窘 【股票印花稅】加稅即時衝擊消化 港交所爭中概股成交挑戰增 2021/02/25 【股票印花稅】加稅即時衝擊消化 港交所爭中概股成交挑戰增 經濟 拆息 美股 A股 港股 互惠基金 新經濟 公募基金 人民幣 新經濟股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入