【北水動向】北水買家未表態 科技股反彈待確認

港股上周急挫逾5%，今早美國10年債息高位回落，恒指半日反彈逾340點或1.2%。上周拖累港股大瀉的元兇重磅科技、醫藥新經濟股普勁彈，惟今年以來推升新經濟股主要動力北水動向未明，這些北水愛股反彈升勢能否持續仍不明朗。

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