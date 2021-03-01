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拜登位未坐暖 民主黨竟欲「奪權」？

國際 18:37 2021/03/01

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美國政治愈來愈奇怪。拜登上任才一個多月，總統位子還未坐暖，就面臨被「奪權」的壓力，而且壓力竟還不是來自共和黨，而是民主黨。

...

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 國金札記

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