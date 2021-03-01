拜登位未坐暖 民主黨竟欲「奪權」？ 國際 18:37 2021/03/01 分享： 美國政治愈來愈奇怪。拜登上任才一個多月，總統位子還未坐暖，就面臨被「奪權」的壓力，而且壓力竟還不是來自共和黨，而是民主黨。 ... 撰文 : 連兆鋒 欄名 : 國金札記 相關文章 英國赤字深不見底 財爺還繼續派糖嗎？ 2021/02/27 英國赤字深不見底 財爺還繼續派糖嗎？ 印度升格挑戰中美 故步自封成最大阻力 2021/02/26 印度升格挑戰中美 故步自封成最大阻力 沒有「疫苗護照」 淪為二等公民？ 2021/02/25 沒有「疫苗護照」 淪為二等公民？ 英國解封步步為營 約翰遜見過鬼怕黑 2021/02/24 英國解封步步為營 約翰遜見過鬼怕黑 弱國無外交？ 塞爾維亞說不 2021/02/22 弱國無外交？ 塞爾維亞說不 最新專欄文章 英國赤字深不見底 財爺還繼續派糖嗎？ 2021/02/27 英國赤字深不見底 財爺還繼續派糖嗎？ 沒有「疫苗護照」 淪為二等公民？ 2021/02/25 沒有「疫苗護照」 淪為二等公民？ 英國解封步步為營 約翰遜見過鬼怕黑 2021/02/24 英國解封步步為營 約翰遜見過鬼怕黑 英國擬徵富豪稅填氹 BNO移民要計數？ 2021/02/23 英國擬徵富豪稅填氹 BNO移民要計數？ 弱國無外交？ 塞爾維亞說不 2021/02/22 弱國無外交？ 塞爾維亞說不 核武 美國民主黨 政治 拜登 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入