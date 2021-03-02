北水動向未明 領先指標要「睇實」

港股上周急挫逾5%，昨受美國10年債息高位回落支持，恒指反彈逾470點或1.6%。上周拖累港股大瀉的元兇重磅新經濟股普遍勁彈，惟今年以來推升新經濟股的主力軍北水動向未明，這些北水愛股反彈升勢能否持續仍

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