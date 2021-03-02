北水動向未明 領先指標要「睇實」 名家專欄 2021/03/02 分享： 港股上周急挫逾5%，昨受美國10年債息高位回落支持，恒指反彈逾470點或1.6%。上周拖累港股大瀉的元兇重磅新經濟股普遍勁彈，惟今年以來推升新經濟股的主力軍北水動向未明，這些北水愛股反彈升勢能否持續仍 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 恒大盈利調升 員工立軍令狀 今日 恒大盈利調升 員工立軍令狀 新意網上層樓 數據用量大增 今日 新意網上層樓 數據用量大增 最新專欄文章 【恒指改革】恒指5月增新貴 最大半新股快手無盈利「恐脫腳」 今日 【恒指改革】恒指5月增新貴 最大半新股快手無盈利「恐脫腳」 【北水動向】北水買家未表態 科技股反彈待確認 2021/03/01 【北水動向】北水買家未表態 科技股反彈待確認 透視中港美 - 美債風波未平 北水縮手添憂 2021/03/01 美債風波未平 北水縮手添憂 透視中港美 - 美債息飈 引爆環球股市？ 2021/02/27 美債息飈 引爆環球股市？ 【債息風暴】美債息飆引發股市急挫 股災風險大增？ 2021/02/26 【債息風暴】美債息飆引發股市急挫 股災風險大增？ 宏觀分析 貴州茅台（滬：600519） 騰訊控股（00700） 藥明生物（02269） 保利協鑫能源（03800） 比亞迪股份（01211） 美團－W（03690） 貨幣政策 A股 基金 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入