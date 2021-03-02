特朗普不搞分化 共和黨放下心頭大石 國際 16:05 2021/03/02 分享： 特朗普（Donald Trump）再次挑戰美國總統的競選工程，周日無疑已在佛羅里達州展開。他在一連４日的保守派政治行動會議（CPAC）活動，最後一晚以壓軸嘉賓身份，發表長達90分鐘的演說，既是測試自己在共和黨內的人氣還剩多少，更要看看經歷1月國會暴亂後，其一眾狂熱支持者是否仍然對他忠心不二。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 拜登位未坐暖 民主黨竟欲「奪權」？ 2021/03/01 拜登位未坐暖 民主黨竟欲「奪權」？ 英國赤字深不見底 財爺還繼續派糖嗎？ 2021/02/27 英國赤字深不見底 財爺還繼續派糖嗎？ 英國解封步步為營 約翰遜見過鬼怕黑 2021/02/24 英國解封步步為營 約翰遜見過鬼怕黑 英國擬徵富豪稅填氹 BNO移民要計數？ 2021/02/23 英國擬徵富豪稅填氹 BNO移民要計數？ 網購已成大勢 電商稅救不了實體店 2021/02/17 網購已成大勢 電商稅救不了實體店 最新專欄文章 拜登位未坐暖 民主黨竟欲「奪權」？ 2021/03/01 拜登位未坐暖 民主黨竟欲「奪權」？ 英國赤字深不見底 財爺還繼續派糖嗎？ 2021/02/27 英國赤字深不見底 財爺還繼續派糖嗎？ 沒有「疫苗護照」 淪為二等公民？ 2021/02/25 沒有「疫苗護照」 淪為二等公民？ 英國解封步步為營 約翰遜見過鬼怕黑 2021/02/24 英國解封步步為營 約翰遜見過鬼怕黑 英國擬徵富豪稅填氹 BNO移民要計數？ 2021/02/23 英國擬徵富豪稅填氹 BNO移民要計數？ 政治 總統大選 特朗普 美國共和黨 美國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入