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特朗普不搞分化 共和黨放下心頭大石

國際 16:05 2021/03/02

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特朗普（Donald Trump）再次挑戰美國總統的競選工程，周日無疑已在佛羅里達州展開。他在一連４日的保守派政治行動會議（CPAC）活動，最後一晚以壓軸嘉賓身份，發表長達90分鐘的演說，既是測試自己在共和黨內的人氣還剩多少，更要看看經歷1月國會暴亂後，其一眾狂熱支持者是否仍然對他忠心不二。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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