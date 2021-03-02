疫苗為樓市注下強心針 名家專欄 14:00 2021/03/02 分享： 樓市在首季已經有復甦跡象，隨着市民陸續接種疫苗，疫情可望能夠受控，憧憬第二季樓市會進一步加快復甦的速度。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 多盤齊推競爭大 發展商先求量、後求價 2021/02/23 多盤齊推競爭大 發展商先求量、後求價 財政預算案 土地房屋要識睇 2021/02/23 財政預算案 土地房屋要識睇 20.7年不吃不喝才能置業 緣何仍要趕上車 2021/02/24 20.7年不吃不喝才能置業 緣何仍要趕上車 市區盤登場 定價受考驗 2021/03/01 市區盤登場 定價受考驗 最新專欄文章 專家樓論 - 新社區陸續登場 今日 新社區陸續登場 專家樓論 - 市區盤登場 定價受考驗 2021/03/01 市區盤登場 定價受考驗 專家樓論 - 大額物業 投資微提速 2021/03/01 大額物業 投資微提速 專家樓論 - 實客充足 樓市提早免疫 2021/02/26 實客充足 樓市提早免疫 專家樓論 - 私樓供應 已經見頂 2021/02/25 私樓供應 已經見頂 一手市場 豪宅 居屋 物業 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入