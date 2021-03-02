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疫苗為樓市注下強心針

名家專欄 14:00 2021/03/02

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樓市在首季已經有復甦跡象，隨着市民陸續接種疫苗，疫情可望能夠受控，憧憬第二季樓市會進一步加快復甦的速度。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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