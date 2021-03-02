  • 25°C
香港時間 : 2021302日 (週二) 15:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

愛股輪流升！

名家專欄 02:30 2021/03/02

分享：

經過上周調整後，環球各地股市踏入三月份又見有氣有力，主要是由於美國長債債息有所回落，以及眾議院周末通過了1.9萬億美元的利民紓困新方案，使各地投資者又再吸納。中港股市上周顯著下跌後，周一均反彈，恒指回

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

最新專欄文章

投資坐標 - 超級現金牛盈喜續看漲！
2021/02/26
超級現金牛盈喜續看漲！
投資坐標 - 高息智能電網股可回升！
2021/02/24
高息智能電網股可回升！
投資坐標 - 股市由虛轉實？
2021/02/23
股市由虛轉實？
投資坐標 - 又一隻高息超級現金牛！
2021/02/19
又一隻高息超級現金牛！
投資坐標 - 超級盈喜爆升有理！
2021/02/17
超級盈喜爆升有理！
鷹美(國際)（02368） 金邦達寶嘉（03315） 鴻興印刷（00450） 震雄集團（00057） 川河集團（00281） 東岳集團（00189） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） A股 科創板

上一篇文章

內地富豪急增 香港豪宅看高一綫？

下一篇文章

選舉改革框架成形 人大快拍板
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版