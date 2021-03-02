經過上周調整後，環球各地股市踏入三月份又見有氣有力，主要是由於美國長債債息有所回落，以及眾議院周末通過了1.9萬億美元的利民紓困新方案，使各地投資者又再吸納。中港股市上周顯著下跌後，周一均反彈，恒指回

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