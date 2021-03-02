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內地富豪急增  香港豪宅看高一綫？

名家專欄 12:18 2021/03/02

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近日一份報告顯示，去年中國內地超級富豪人數的增加數量冠絕全球，而香港的物業市場又是全球最蓬勃的市場之一，預計本港的豪宅物業會持續吸引更多內地富豪入市。

...

欄名 : 樓市分析

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