內地富豪急增 香港豪宅看高一綫？ 名家專欄 12:18 2021/03/02 分享： 近日一份報告顯示，去年中國內地超級富豪人數的增加數量冠絕全球，而香港的物業市場又是全球最蓬勃的市場之一，預計本港的豪宅物業會持續吸引更多內地富豪入市。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 超豪宅有價 發展商繼續高價搶地 2020/12/29 超豪宅有價 發展商繼續高價搶地 新盤旺勢蔓延 豪宅也爆搶客戰？ 2020/10/28 新盤旺勢蔓延 豪宅也爆搶客戰？ 內地富豪激增 通關後超豪宅有驚喜 2021/02/17 內地富豪激增 通關後超豪宅有驚喜 最新專欄文章 全港24間DON DON DONKI 真係太進取嗎？ 2021/03/01 全港24間DON DON DONKI 真係太進取嗎？ 疫情拉闊貧富差距 樓價更難負擔 2021/02/26 疫情拉闊貧富差距 樓價更難負擔 啟德商業地改劃住宅更有前景？ 2021/02/24 啟德商業地改劃住宅更有前景？ 商廈租金跌勢未止 想「撈底」再等一會 2021/02/24 商廈租金跌勢未止 想「撈底」再等一會 拆解亞洲樓王誕生之謎？ 2021/02/21 拆解亞洲樓王誕生之謎？ 物業市場 豪宅 馬雲 馬化騰 日本 中國 英國 香港 澳洲 物業 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入