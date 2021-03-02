【恒指改革】恒指5月增新貴 最大半新股快手無盈利「恐脫腳」 名家專欄 13:38 2021/03/02 分享： 恒指公司昨公布恒指推出半世紀以來最重大改革，從5方面入手提升恒指市場代表性，當中最為市場關注的是明年中以前恒指成份股分批大增至80隻，並以100隻為最終目標。大增成份股的同時，恒指最低上市時間要求由目前24個月縮短至3個月，大型半新股有機率先染藍。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 北水動向未明 領先指標要「睇實」 今日 北水動向未明 領先指標要「睇實」 【北水動向】北水買家未表態 科技股反彈待確認 2021/03/01 【北水動向】北水買家未表態 科技股反彈待確認 透視中港美 - 美債風波未平 北水縮手添憂 2021/03/01 美債風波未平 北水縮手添憂 透視中港美 - 美債息飈 引爆環球股市？ 2021/02/27 美債息飈 引爆環球股市？ 【債息風暴】美債息飆引發股市急挫 股災風險大增？ 2021/02/26 【債息風暴】美債息飆引發股市急挫 股災風險大增？ 港股 指數 恒生指數 快手—W（01024） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入