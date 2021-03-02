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【恒指改革】恒指5月增新貴 最大半新股快手無盈利「恐脫腳」

名家專欄 13:38 2021/03/02

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恒指公司昨公布恒指推出半世紀以來最重大改革，從5方面入手提升恒指市場代表性，當中最為市場關注的是明年中以前恒指成份股分批大增至80隻，並以100隻為最終目標。大增成份股的同時，恒指最低上市時間要求由目前24個月縮短至3個月，大型半新股有機率先染藍。

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欄名 : 透視中港美

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