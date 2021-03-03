快手偷步炒染藍 當心隨時食詐糊

恒指公司前日公布恒指推出半世紀以來最重大改革，從5方面入手提升恒指市場代表性，當中最為市場關注的是明年中以前恒指成分股分批大增至80隻，並以100隻為最終目標。大增成分股的同時，恒指最低上市時間要求由

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