公私房屋比例逆轉 促使發展商加快補地價 名家專欄 14:00 2021/03/03 分享： 隨着政府減少推出私人住宅用地，發展商透過競投官地，補充土地儲備難度增加，變得更為積極為新界農地補地價，預計有望加快釋放農地潛力，增加房屋供應。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新界農地「曬太陽」 單幢村屋補地價都要12年 2020/11/20 新界農地「曬太陽」 單幢村屋補地價都要12年 土地政策隱藏關鍵點 2020/11/30 土地政策隱藏關鍵點 標準地價 新加坡如何推行？ 2020/12/23 標準地價 新加坡如何推行？ 發展商「餓地」多時 轉投農地補地價 2021/01/29 發展商「餓地」多時 轉投農地補地價 最新專欄文章 專家樓論 - 豪宅樓價地價齊火紅 今日 豪宅樓價地價齊火紅 專家樓論 - 疫苗為樓市注下強心針 2021/03/02 疫苗為樓市注下強心針 專家樓論 - 新社區陸續登場 2021/03/02 新社區陸續登場 專家樓論 - 市區盤登場 定價受考驗 2021/03/01 市區盤登場 定價受考驗 專家樓論 - 大額物業 投資微提速 2021/03/01 大額物業 投資微提速 農地 土地供應 發展商 地政總署 新地 恒大 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入