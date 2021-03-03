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公私房屋比例逆轉 促使發展商加快補地價

名家專欄 14:00 2021/03/03

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隨着政府減少推出私人住宅用地，發展商透過競投官地，補充土地儲備難度增加，變得更為積極為新界農地補地價，預計有望加快釋放農地潛力，增加房屋供應。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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