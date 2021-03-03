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長租客入市意慾增  零售復甦先兆

名家專欄 12:06 2021/03/03

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過去一年尖沙咀海防道吉舖處處，最近一連錄兩宗租務，可見商戶看好下半年旅客可逐步重返，現先以平租霸定靚位。

...

欄名 : 樓市分析

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