長租客入市意慾增 零售復甦先兆 名家專欄 12:06 2021/03/03 分享： 過去一年尖沙咀海防道吉舖處處，最近一連錄兩宗租務，可見商戶看好下半年旅客可逐步重返，現先以平租霸定靚位。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 中原工商舖: 商舖空置率略下跌 中環仍高見20.5% 2021/01/17 中原工商舖: 商舖空置率略下跌 中環仍高見20.5% 「撤辣」後今年1月非住宅雙倍印花稅僅4宗 逾1600宗買賣免交重稅 工商舖成交增3成 2021/02/09 「撤辣」後今年1月非住宅雙倍印花稅僅4宗 逾1600宗買賣免交重稅 工商舖成交增3成 中原：工商舖樓宇買賣登記連升2個月 創近20月新高 2021/02/22 中原：工商舖樓宇買賣登記連升2個月 創近20月新高 最新專欄文章 內地富豪急增 香港豪宅看高一綫？ 2021/03/02 內地富豪急增 香港豪宅看高一綫？ 全港24間DON DON DONKI 真係太進取嗎？ 2021/03/01 全港24間DON DON DONKI 真係太進取嗎？ 疫情拉闊貧富差距 樓價更難負擔 2021/02/26 疫情拉闊貧富差距 樓價更難負擔 啟德商業地改劃住宅更有前景？ 2021/02/24 啟德商業地改劃住宅更有前景？ 商廈租金跌勢未止 想「撈底」再等一會 2021/02/24 商廈租金跌勢未止 想「撈底」再等一會 商舖 珠寶 零售 尖沙咀 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入