  • 18°C
香港時間 : 2021303日 (週三) 15:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內銀領漲】內銀股再成升市火車頭 有望重演滙豐V彈?

名家專欄 13:33 2021/03/03

分享：

港股今早急彈近500點或1.7%，成亞洲表現最佳股市，內銀股成最大功臣。當中建行 （00939） 及工行 （01398） 同大升約4%，合計貢獻恒指逾百點升幅，為內銀股翻身戰揭開戰幔。

...

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 快手偷步炒染藍 當心隨時食詐糊
今日
快手偷步炒染藍 當心隨時食詐糊
【恒指改革】恒指5月增新貴 最大半新股快手無盈利「恐脫腳」
2021/03/02
【恒指改革】恒指5月增新貴 最大半新股快手無盈利「恐脫腳」
透視中港美 - 北水動向未明 領先指標要「睇實」
2021/03/02
北水動向未明 領先指標要「睇實」
【北水動向】北水買家未表態 科技股反彈待確認
2021/03/01
【北水動向】北水買家未表態 科技股反彈待確認
透視中港美 - 美債風波未平 北水縮手添憂
2021/03/01
美債風波未平 北水縮手添憂
疫情 拆息 經濟 港股 新經濟 郭樹清 恒生指數 通脹 派息 新經濟股

上一篇文章

公私房屋比例逆轉 促使發展商加快補地價

下一篇文章

長租客入市意慾增 零售復甦先兆
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版