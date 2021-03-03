【內銀領漲】內銀股再成升市火車頭 有望重演滙豐V彈? 名家專欄 13:33 2021/03/03 分享： 港股今早急彈近500點或1.7%，成亞洲表現最佳股市，內銀股成最大功臣。當中建行 （00939） 及工行 （01398） 同大升約4%，合計貢獻恒指逾百點升幅，為內銀股翻身戰揭開戰幔。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 快手偷步炒染藍 當心隨時食詐糊 今日 快手偷步炒染藍 當心隨時食詐糊 【恒指改革】恒指5月增新貴 最大半新股快手無盈利「恐脫腳」 2021/03/02 【恒指改革】恒指5月增新貴 最大半新股快手無盈利「恐脫腳」 透視中港美 - 北水動向未明 領先指標要「睇實」 2021/03/02 北水動向未明 領先指標要「睇實」 【北水動向】北水買家未表態 科技股反彈待確認 2021/03/01 【北水動向】北水買家未表態 科技股反彈待確認 透視中港美 - 美債風波未平 北水縮手添憂 2021/03/01 美債風波未平 北水縮手添憂 疫情 拆息 經濟 港股 新經濟 郭樹清 恒生指數 通脹 派息 新經濟股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入