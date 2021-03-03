富豪稅知易行難 更應迎難而上？

美國民主黨日前公布富豪稅草案，建議向財富淨值高達5000萬美元的富豪，就他們的資產價值每年徵稅2%。此舉估計影響10萬個家庭，而10年內增加約3萬億美元庫房收入。美國債務早已大得不得倒，赤字卻有增無減，富豪稅堪稱解決國庫空虛的及時雨，但誰會估到財長耶倫（Janet Yellen）竟是意想不到的主要反對者。

...