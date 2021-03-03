富豪稅知易行難 更應迎難而上？ 國際 16:41 2021/03/03 分享： 美國民主黨日前公布富豪稅草案，建議向財富淨值高達5000萬美元的富豪，就他們的資產價值每年徵稅2%。此舉估計影響10萬個家庭，而10年內增加約3萬億美元庫房收入。美國債務早已大得不得倒，赤字卻有增無減，富豪稅堪稱解決國庫空虛的及時雨，但誰會估到財長耶倫（Janet Yellen）竟是意想不到的主要反對者。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 特朗普不搞分化 共和黨放下心頭大石 2021/03/02 特朗普不搞分化 共和黨放下心頭大石 拜登位未坐暖 民主黨竟欲「奪權」？ 2021/03/01 拜登位未坐暖 民主黨竟欲「奪權」？ 沒有「疫苗護照」 淪為二等公民？ 2021/02/25 沒有「疫苗護照」 淪為二等公民？ 英國解封步步為營 約翰遜見過鬼怕黑 2021/02/24 英國解封步步為營 約翰遜見過鬼怕黑 有了「疫苗護照」 就可安心出行？ 2021/02/18 有了「疫苗護照」 就可安心出行？ 最新專欄文章 特朗普不搞分化 共和黨放下心頭大石 2021/03/02 特朗普不搞分化 共和黨放下心頭大石 拜登位未坐暖 民主黨竟欲「奪權」？ 2021/03/01 拜登位未坐暖 民主黨竟欲「奪權」？ 英國赤字深不見底 財爺還繼續派糖嗎？ 2021/02/27 英國赤字深不見底 財爺還繼續派糖嗎？ 沒有「疫苗護照」 淪為二等公民？ 2021/02/25 沒有「疫苗護照」 淪為二等公民？ 英國解封步步為營 約翰遜見過鬼怕黑 2021/02/24 英國解封步步為營 約翰遜見過鬼怕黑 財政政策 稅改 稅務條例 稅務 桑德斯 美國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入