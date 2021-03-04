疫情衝擊零售 舖市絶處逢生 名家專欄 14:00 2021/03/04 分享： 零售數字仍欠佳，而疫情略為緩和，本地消費相信仍平穩，有利零售及餐飲趁機租舖，而涉及旅客的奢侈品消費，料仍等待中港兩地如常往來才考慮擴充。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 昔日旗艦店 今日變口罩短租舖 2020/12/02 昔日旗艦店 今日變口罩短租舖 短租價長租舖 舖市無了期調整 2020/12/23 短租價長租舖 舖市無了期調整 口罩店租舖潮壽命有幾長？ 2020/12/30 口罩店租舖潮壽命有幾長？ 最新專欄文章 專家樓論 - 租樓多年 疫市轉軚置業 今日 租樓多年 疫市轉軚置業 專家樓論 - 公私房屋比例逆轉 促使發展商加快補地價 2021/03/03 公私房屋比例逆轉 促使發展商加快補地價 專家樓論 - 豪宅樓價地價齊火紅 2021/03/03 豪宅樓價地價齊火紅 專家樓論 - 疫苗為樓市注下強心針 2021/03/02 疫苗為樓市注下強心針 專家樓論 - 新社區陸續登場 2021/03/02 新社區陸續登場 電子消費券 限聚令 鐘錶 政府統計處 商舖 零售 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入