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疫情衝擊零售 舖市絶處逢生

名家專欄 14:00 2021/03/04

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零售數字仍欠佳，而疫情略為緩和，本地消費相信仍平穩，有利零售及餐飲趁機租舖，而涉及旅客的奢侈品消費，料仍等待中港兩地如常往來才考慮擴充。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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