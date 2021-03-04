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內銀翻身戰 「雙高息」添勝算

名家專欄 2021/03/04

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港股昨早急彈近800點或2.7%，成亞洲表現最佳股市，內銀股為最大功臣之一。當中建行（00939）及工行（01398）同大升逾半成，合計貢獻恒指約150點升幅，為內銀股翻身戰揭開戰幔。

5大內銀股昨分別

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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