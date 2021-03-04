內銀翻身戰 「雙高息」添勝算 名家專欄 2021/03/04 分享： 港股昨早急彈近800點或2.7%，成亞洲表現最佳股市，內銀股為最大功臣之一。當中建行（00939）及工行（01398）同大升逾半成，合計貢獻恒指約150點升幅，為內銀股翻身戰揭開戰幔。 5大內銀股昨分別 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 中國東方吸引 市盈率僅3倍 今日 中國東方吸引 市盈率僅3倍 聯想續受惠 PC銷情勁 今日 聯想續受惠 PC銷情勁 最新專欄文章 【內銀領漲】內銀股再成升市火車頭 有望重演滙豐V彈? 2021/03/03 【內銀領漲】內銀股再成升市火車頭 有望重演滙豐V彈? 透視中港美 - 快手偷步炒染藍 當心隨時食詐糊 2021/03/03 快手偷步炒染藍 當心隨時食詐糊 【恒指改革】恒指5月增新貴 最大半新股快手無盈利「恐脫腳」 2021/03/02 【恒指改革】恒指5月增新貴 最大半新股快手無盈利「恐脫腳」 透視中港美 - 北水動向未明 領先指標要「睇實」 2021/03/02 北水動向未明 領先指標要「睇實」 【北水動向】北水買家未表態 科技股反彈待確認 2021/03/01 【北水動向】北水買家未表態 科技股反彈待確認 港股 銀行 貨幣政策 派息 郭樹清 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入