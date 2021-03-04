樓市升溫 發展商推盤歎慢板 名家專欄 11:14 2021/03/04 分享： 近日有全新樓盤首日開售僅賣出3伙，坊間不少輿論認為樓市購買力見頂，新盤有減價壓力。無可否認近日數個新盤的銷情並不算熱烈，但是並不代表市場出現突變，相反數據反映發展商對樓市前景甚樂觀，慢慢調整推盤步伐。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 牛年爆東九新盤戰 樓市真係咁旺? 2021/02/20 牛年爆東九新盤戰 樓市真係咁旺? 牛年新盤運程 發展商會否對牛彈琴？ 2021/02/16 牛年新盤運程 發展商會否對牛彈琴？ 最新專欄文章 長租客入市意慾增 零售復甦先兆 2021/03/03 長租客入市意慾增 零售復甦先兆 內地富豪急增 香港豪宅看高一綫？ 2021/03/02 內地富豪急增 香港豪宅看高一綫？ 全港24間DON DON DONKI 真係太進取嗎？ 2021/03/01 全港24間DON DON DONKI 真係太進取嗎？ 疫情拉闊貧富差距 樓價更難負擔 2021/02/26 疫情拉闊貧富差距 樓價更難負擔 啟德商業地改劃住宅更有前景？ 2021/02/24 啟德商業地改劃住宅更有前景？ 一手市場 招標 發展商 豪宅 預售樓花同意書 何文田 灣仔 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入