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樓市升溫 發展商推盤歎慢板

名家專欄 11:14 2021/03/04

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近日有全新樓盤首日開售僅賣出3伙，坊間不少輿論認為樓市購買力見頂，新盤有減價壓力。無可否認近日數個新盤的銷情並不算熱烈，但是並不代表市場出現突變，相反數據反映發展商對樓市前景甚樂觀，慢慢調整推盤步伐。

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欄名 : 樓市分析

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