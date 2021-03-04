樓市升溫 發展商推盤歎慢板

近日有全新樓盤首日開售僅賣出3伙，坊間不少輿論認為樓市購買力見頂，新盤有減價壓力。無可否認近日數個新盤的銷情並不算熱烈，但是並不代表市場出現突變，相反數據反映發展商對樓市前景甚樂觀，慢慢調整推盤步伐。

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