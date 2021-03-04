【舊經濟之選】中銀香港逆市升見52周高 銀行股受惠美債息升? 名家專欄 17:14 2021/03/04 分享： 美債息風暴未平，昨再升近1.5%心理關口，拖累科技股納指大跌2.7%。騰訊 （00700） 為首高估值科技藍籌今日全綫大跌，惟舊經濟藍籌繼續展現強韌抗跌力，銀行股普遍靠穩，中銀香港 （02388） 更逆市升見52周高位。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 內銀翻身戰 「雙高息」添勝算 今日 內銀翻身戰 「雙高息」添勝算 【內銀領漲】內銀股再成升市火車頭 有望重演滙豐V彈? 2021/03/03 【內銀領漲】內銀股再成升市火車頭 有望重演滙豐V彈? 透視中港美 - 快手偷步炒染藍 當心隨時食詐糊 2021/03/03 快手偷步炒染藍 當心隨時食詐糊 【恒指改革】恒指5月增新貴 最大半新股快手無盈利「恐脫腳」 2021/03/02 【恒指改革】恒指5月增新貴 最大半新股快手無盈利「恐脫腳」 透視中港美 - 北水動向未明 領先指標要「睇實」 2021/03/02 北水動向未明 領先指標要「睇實」 港股 中銀香港（02388） 美元 港元 通脹 中國銀行保險監督管理委員會 美國 國債 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入