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【舊經濟之選】中銀香港逆市升見52周高 銀行股受惠美債息升？

名家專欄 17:14 2021/03/04

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美債息風暴未平，昨再升近1.5%心理關口，拖累科技股納指大跌2.7%。騰訊 （00700） 為首高估值科技藍籌今日全綫大跌，惟舊經濟藍籌繼續展現強韌抗跌力，銀行股普遍靠穩，中銀香港 （02388） 更逆市升見52周高位。

...

欄名 : 透視中港美

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