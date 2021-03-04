共和黨過急解封 恐釀美國第三波疫情

「我必須跟你說句老實話，距離戰鬥（疫情）結束的日子仍然很遠。」（I have to be honest with you, this fight is far from over.）美國總統拜登（Joe Biden）這番苦口婆心的言論，可惜不是所有人都聽得入耳，特別是一眾被新冠肺炎疫情困擾逾年，急於解除州內封鎖及限制措施的共和黨籍州長。

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