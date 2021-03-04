  • 19°C
香港時間 : 2021304日 (週四) 19:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

共和黨過急解封 恐釀美國第三波疫情

國際 16:30 2021/03/04

分享：

「我必須跟你說句老實話，距離戰鬥（疫情）結束的日子仍然很遠。」（I have to be honest with you, this fight is far from over.）美國總統拜登（Joe Biden）這番苦口婆心的言論，可惜不是所有人都聽得入耳，特別是一眾被新冠肺炎疫情困擾逾年，急於解除州內封鎖及限制措施的共和黨籍州長。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

相關文章

富豪稅知易行難 更應迎難而上？
2021/03/03
富豪稅知易行難 更應迎難而上？
特朗普不搞分化 共和黨放下心頭大石
2021/03/02
特朗普不搞分化 共和黨放下心頭大石
拜登位未坐暖 民主黨竟欲「奪權」？
2021/03/01
拜登位未坐暖 民主黨竟欲「奪權」？
沒有「疫苗護照」 淪為二等公民？
2021/02/25
沒有「疫苗護照」 淪為二等公民？
有了「疫苗護照」 就可安心出行？
2021/02/18
有了「疫苗護照」 就可安心出行？

最新專欄文章

富豪稅知易行難 更應迎難而上？
2021/03/03
富豪稅知易行難 更應迎難而上？
特朗普不搞分化 共和黨放下心頭大石
2021/03/02
特朗普不搞分化 共和黨放下心頭大石
拜登位未坐暖 民主黨竟欲「奪權」？
2021/03/01
拜登位未坐暖 民主黨竟欲「奪權」？
英國赤字深不見底 財爺還繼續派糖嗎？
2021/02/27
英國赤字深不見底 財爺還繼續派糖嗎？
沒有「疫苗護照」 淪為二等公民？
2021/02/25
沒有「疫苗護照」 淪為二等公民？
疫情 政治 出入境管制 新冠肺炎疫情 德克薩斯 密西西比 美國共和黨 拜登 美國

下一篇文章

富豪稅知易行難 更應迎難而上？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版