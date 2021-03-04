共和黨過急解封 恐釀美國第三波疫情 國際 16:30 2021/03/04 分享： 「我必須跟你說句老實話，距離戰鬥（疫情）結束的日子仍然很遠。」（I have to be honest with you, this fight is far from over.）美國總統拜登（Joe Biden）這番苦口婆心的言論，可惜不是所有人都聽得入耳，特別是一眾被新冠肺炎疫情困擾逾年，急於解除州內封鎖及限制措施的共和黨籍州長。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 富豪稅知易行難 更應迎難而上？ 2021/03/03 富豪稅知易行難 更應迎難而上？ 特朗普不搞分化 共和黨放下心頭大石 2021/03/02 特朗普不搞分化 共和黨放下心頭大石 拜登位未坐暖 民主黨竟欲「奪權」？ 2021/03/01 拜登位未坐暖 民主黨竟欲「奪權」？ 沒有「疫苗護照」 淪為二等公民？ 2021/02/25 沒有「疫苗護照」 淪為二等公民？ 有了「疫苗護照」 就可安心出行？ 2021/02/18 有了「疫苗護照」 就可安心出行？ 最新專欄文章 富豪稅知易行難 更應迎難而上？ 2021/03/03 富豪稅知易行難 更應迎難而上？ 特朗普不搞分化 共和黨放下心頭大石 2021/03/02 特朗普不搞分化 共和黨放下心頭大石 拜登位未坐暖 民主黨竟欲「奪權」？ 2021/03/01 拜登位未坐暖 民主黨竟欲「奪權」？ 英國赤字深不見底 財爺還繼續派糖嗎？ 2021/02/27 英國赤字深不見底 財爺還繼續派糖嗎？ 沒有「疫苗護照」 淪為二等公民？ 2021/02/25 沒有「疫苗護照」 淪為二等公民？ 疫情 政治 出入境管制 新冠肺炎疫情 德克薩斯 密西西比 美國共和黨 拜登 美國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入