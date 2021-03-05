拜登當選總統 只因幸運女神青睞？ 國際 16:05 2021/03/05 分享： 美國總統拜登（Joe Biden）上任未夠兩個月，外界已開始回顧他去年的傳奇競選之路。就算不與性格鮮明的前總統特朗普（Donald Trump）相比，從政多年的拜登在民主黨一眾提名人中，也是平平無奇的一員。 ... 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 相關文章 白宮開源節流？記者去採訪要收過千蚊新冠檢測費 2021/03/01 白宮開源節流？記者去採訪要收過千蚊新冠檢測費 拜登擬收緊派錢門檻 約800萬人變無錢拎 2021/03/04 拜登擬收緊派錢門檻 約800萬人變無錢拎 國會暴亂涉事者指當日有車輛接送 或涉及組織策動 2021/03/03 國會暴亂涉事者指當日有車輛接送 或涉及組織策動 有指民兵組織想襲擊國會山莊 眾議院取消開會 2021/03/04 有指民兵組織想襲擊國會山莊 眾議院取消開會 拜登狠批德州過早解除口罩令 斥「原始人思想」 2021/03/04 拜登狠批德州過早解除口罩令 斥「原始人思想」 最新專欄文章 印度升格挑戰中美 故步自封成最大阻力 2021/02/26 印度升格挑戰中美 故步自封成最大阻力 英女王獲讚最摩登君主 查理斯守舊不堪重責？ 2021/02/19 英女王獲讚最摩登君主 查理斯守舊不堪重責？ 科技巨企疫情下轉危為機 反壟斷法料為攔路虎 2021/02/05 科技巨企疫情下轉危為機 反壟斷法料為攔路虎 不應起訴特朗普？ 只為治癒國家及重建信任 2021/01/30 不應起訴特朗普？ 只為治癒國家及重建信任 反疫苗運動源於公眾不信任 破解陰謀論助普及接種 2021/01/22 反疫苗運動源於公眾不信任 破解陰謀論助普及接種 選舉 疫情 特朗普 拜登 奧巴馬 記者 美國 疫苗 美國共和黨 總統大選 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入