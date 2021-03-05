拜登當選總統 只因幸運女神青睞？

美國總統拜登（Joe Biden）上任未夠兩個月，外界已開始回顧他去年的傳奇競選之路。就算不與性格鮮明的前總統特朗普（Donald Trump）相比，從政多年的拜登在民主黨一眾提名人中，也是平平無奇的一員。

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