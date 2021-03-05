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維港滙I低價出擊 究竟有幾吸引?

名家專欄 14:00 2021/03/05

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西南九龍維港滙I，當年投地價錢創下過百億元地王紀錄，今次發展商首批以低市價出擊，利潤空間有限，相信今次發展商低開為營造氣氛，待稍後才逐步加價爭取利潤。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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