維港滙I低價出擊 究竟有幾吸引? 名家專欄 14:00 2021/03/05 分享： 西南九龍維港滙I，當年投地價錢創下過百億元地王紀錄，今次發展商首批以低市價出擊，利潤空間有限，相信今次發展商低開為營造氣氛，待稍後才逐步加價爭取利潤。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 私樓供應 已經見頂 2021/02/25 私樓供應 已經見頂 市區盤登場 定價受考驗 2021/03/01 市區盤登場 定價受考驗 疫苗為樓市注下強心針 2021/03/02 疫苗為樓市注下強心針 最新專欄文章 專家樓論 - 首置交易 慳稅近5000萬 今日 首置交易 慳稅近5000萬 專家樓論 - 疫情衝擊零售 舖市絶處逢生 2021/03/04 疫情衝擊零售 舖市絶處逢生 專家樓論 - 租樓多年 疫市轉軚置業 2021/03/04 租樓多年 疫市轉軚置業 專家樓論 - 公私房屋比例逆轉 促使發展商加快補地價 2021/03/03 公私房屋比例逆轉 促使發展商加快補地價 專家樓論 - 豪宅樓價地價齊火紅 2021/03/03 豪宅樓價地價齊火紅 一手市場 樓價 加推單位 發展商 維港滙I 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入