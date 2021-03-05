中銀率先突破 港銀受惠美債息升？ 名家專欄 2021/03/05 分享： 美債息風暴未平，周三再升近1.5%心理關口，拖累科技股納指大跌2.7%。騰訊（00700）為首高估值科技藍籌昨同步全綫大跌，惟舊經濟藍籌繼續展現強韌抗跌力，銀行股普遍靠穩，中銀香港（02388）更逆市 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 361度見底 業績已經回暖 今日 361度見底 業績已經回暖 最新專欄文章 【舊經濟之選】中銀香港逆市升見52周高 銀行股受惠美債息升？ 2021/03/04 【舊經濟之選】中銀香港逆市升見52周高 銀行股受惠美債息升？ 透視中港美 - 內銀翻身戰 「雙高息」添勝算 2021/03/04 內銀翻身戰 「雙高息」添勝算 【內銀領漲】內銀股再成升市火車頭 有望重演滙豐V彈？ 2021/03/03 【內銀領漲】內銀股再成升市火車頭 有望重演滙豐V彈？ 透視中港美 - 快手偷步炒染藍 當心隨時食詐糊 2021/03/03 快手偷步炒染藍 當心隨時食詐糊 【恒指改革】恒指5月增新貴 最大半新股快手無盈利「恐脫腳」 2021/03/02 【恒指改革】恒指5月增新貴 最大半新股快手無盈利「恐脫腳」 本地銀行股 恒生指數 港股 疫情 疫苗 國債 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入