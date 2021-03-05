工行被低估 股息5.9厘 名家專欄 2021/03/05 分享： A、H股指數在全國人大會議前夕急挫，國企指數跌340點或2.9%，收報11325點，樂觀在兩會期間可區間上落等政策，惟小心兩會後繼續探底，但資金湧入傳統經濟股。內銀五大行昨日成為避難所，龍頭工商銀行（ ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 協鑫重見光明 政府寫入報告 2021/03/04 協鑫重見光明 政府寫入報告 中字股實力談 - 小米策略奏效 5G手機大賣 2021/03/03 小米策略奏效 5G手機大賣 中字股實力談 - 華虹再現高增長 半導體政策加碼 2021/03/02 華虹再現高增長 半導體政策加碼 中字股實力談 - 3月小心再跌 兩會是救命草 2021/02/27 3月小心再跌 兩會是救命草 中字股實力談 - 萬洲圓底回升 盈利雙位數增 2021/02/26 萬洲圓底回升 盈利雙位數增 工商銀行（01398） 郵儲銀行（01658） 招商銀行（03968） 建設銀行（00939） 保利協鑫能源（03800） 藍月亮集團（06993） 金融 H股 本地銀行股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入