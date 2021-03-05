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工行被低估 股息5.9厘

名家專欄 2021/03/05

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A、H股指數在全國人大會議前夕急挫，國企指數跌340點或2.9%，收報11325點，樂觀在兩會期間可區間上落等政策，惟小心兩會後繼續探底，但資金湧入傳統經濟股。內銀五大行昨日成為避難所，龍頭工商銀行（

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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