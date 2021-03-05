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大摩看今年經濟10大趨勢

名家專欄 2021/03/05

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美債息再度抽升，拖累環球股市下挫，尤其是科技股普遍重傷。市場驚慌之際，摩根士丹利指明2021年十大演變趨勢。

1.當經濟復甦，大市走向低迷

摩根士丹利認為，預期今年經濟持續復甦，惟股市走勢低迷，基於三大原

...

撰文 : 陳華

欄名 : 交易講場

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