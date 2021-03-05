大摩看今年經濟10大趨勢 名家專欄 2021/03/05 分享： 美債息再度抽升，拖累環球股市下挫，尤其是科技股普遍重傷。市場驚慌之際，摩根士丹利指明2021年十大演變趨勢。 1.當經濟復甦，大市走向低迷 摩根士丹利認為，預期今年經濟持續復甦，惟股市走勢低迷，基於三大原 ... 撰文 : 陳華 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - Epic購Fall Guys母企Tonic 騰訊又有利？ 2021/03/04 Epic購Fall Guys母企Tonic 騰訊又有利？ 交易講場 - 李嘉誠再買中10倍股 美股屢見斬獲 2021/03/03 李嘉誠再買中10倍股 美股屢見斬獲 交易講場 - 美批供貨許可 中芯估值催化劑 2021/03/02 美批供貨許可 中芯估值催化劑 交易講場 - 解構恒指最重大改革 有何實質影響？ 2021/03/01 解構恒指最重大改革 有何實質影響？ 交易講場 - 拆解美債息 緣何急抽升？ 2021/02/27 拆解美債息 緣何急抽升？ 經濟 疫情 中國 美國 美元 指數 樓價 貨幣政策 股票 通脹 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入