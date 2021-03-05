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特首選委擬增至1500人 立會90席

中央多300選委鐵票 安全系數更高

名家專欄 2021/03/05

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中央為香港選舉制度動「大手術」的方案，終於曝光。中央擬改組特首選委會和立法會議員，兩者加入新的界別，令席位大增25%和28.5%，確保愛國者穩取大多數席位。

換言之，在新制度下，1,200人特首選委會，

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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