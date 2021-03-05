特首選委擬增至1500人 立會90席 中央多300選委鐵票 安全系數更高 名家專欄 2021/03/05 分享： 中央為香港選舉制度動「大手術」的方案，終於曝光。中央擬改組特首選委會和立法會議員，兩者加入新的界別，令席位大增25%和28.5%，確保愛國者穩取大多數席位。 換言之，在新制度下，1,200人特首選委會， ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 改制需時 消息：立會選舉需再押後 今日 改制需時 消息：立會選舉需再押後 最新專欄文章 有政戲 - 人大料僅定大原則 立會選舉或再押後 2021/03/04 人大料僅定大原則 立會選舉或再押後 有政戲 - 改革選舉拍板前 揭林鄭留京4天玄機 2021/03/03 改革選舉拍板前 揭林鄭留京4天玄機 有政戲 - 選舉改革框架成形 人大快拍板 2021/03/02 選舉改革框架成形 人大快拍板 有政戲 - 夏寶龍赴深 港選舉「大手術」露端倪 2021/03/01 夏寶龍赴深 港選舉「大手術」露端倪 有政戲 - 與建制派友好 陳茂波未成箭靶 2021/02/26 與建制派友好 陳茂波未成箭靶 傅流螢 香港 林鄭月娥 立法會 選舉 基本法 區議會 夏寶龍 特首選舉 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入