中央為香港選舉制度動「大手術」的方案，終於曝光。中央擬改組特首選委會和立法會議員，兩者加入新的界別，令席位大增25%和28.5%，確保愛國者穩取大多數席位。

換言之，在新制度下，1,200人特首選委會，

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