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【債息風暴】美債息升中期趨勢確認 新經濟股反彈難持久

名家專欄 13:36 2021/03/05

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美國債息再度飆升並企穩1.5%以上，拖累科技股為首美股昨再度全綫大跌。港股今早亦受重磅新經濟藍籌股急瀉拖累，恒指早段一度大跌逾700點，午收前跌幅急收窄至不足100點，阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） 股價午收更倒升。

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欄名 : 透視中港美

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