【債息風暴】美債息升中期趨勢確認 新經濟股反彈難持久 名家專欄 13:36 2021/03/05 分享： 美國債息再度飆升並企穩1.5%以上，拖累科技股為首美股昨再度全綫大跌。港股今早亦受重磅新經濟藍籌股急瀉拖累，恒指早段一度大跌逾700點，午收前跌幅急收窄至不足100點，阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） 股價午收更倒升。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 中銀率先突破 港銀受惠美債息升？ 今日 中銀率先突破 港銀受惠美債息升？ 【舊經濟之選】中銀香港逆市升見52周高 銀行股受惠美債息升？ 2021/03/04 【舊經濟之選】中銀香港逆市升見52周高 銀行股受惠美債息升？ 透視中港美 - 內銀翻身戰 「雙高息」添勝算 2021/03/04 內銀翻身戰 「雙高息」添勝算 【內銀領漲】內銀股再成升市火車頭 有望重演滙豐V彈？ 2021/03/03 【內銀領漲】內銀股再成升市火車頭 有望重演滙豐V彈？ 透視中港美 - 快手偷步炒染藍 當心隨時食詐糊 2021/03/03 快手偷步炒染藍 當心隨時食詐糊 經濟 國債 美國聯儲局 美股 港股 新經濟 負利率 鮑威爾 納斯達克綜合指數 恒生指數 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入