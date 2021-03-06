英歐唇齒相依 疫苗護照又一例證 國際 08:05 2021/03/06 分享： 本欄已經數次談及「疫苗護照」，直指這是大勢所趨，更會成為日後出訪外地的必備健康證明文件。主要經濟體中，以歐盟的態度最積極，明確表態3個月內將會推出。歐盟疫苗護照極大機會適用於已經脫歐的英國，甚至可謂歐盟多國及英國的一致共識，實是意料之內。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 拜登當選總統 只因幸運女神青睞？ 2021/03/05 拜登當選總統 只因幸運女神青睞？ 共和黨過急解封 恐釀美國第三波疫情 2021/03/04 共和黨過急解封 恐釀美國第三波疫情 富豪稅知易行難 更應迎難而上？ 2021/03/03 富豪稅知易行難 更應迎難而上？ 特朗普不搞分化 共和黨放下心頭大石 2021/03/02 特朗普不搞分化 共和黨放下心頭大石 拜登位未坐暖 民主黨竟欲「奪權」？ 2021/03/01 拜登位未坐暖 民主黨竟欲「奪權」？ 最新專欄文章 共和黨過急解封 恐釀美國第三波疫情 2021/03/04 共和黨過急解封 恐釀美國第三波疫情 富豪稅知易行難 更應迎難而上？ 2021/03/03 富豪稅知易行難 更應迎難而上？ 特朗普不搞分化 共和黨放下心頭大石 2021/03/02 特朗普不搞分化 共和黨放下心頭大石 拜登位未坐暖 民主黨竟欲「奪權」？ 2021/03/01 拜登位未坐暖 民主黨竟欲「奪權」？ 英國赤字深不見底 財爺還繼續派糖嗎？ 2021/02/27 英國赤字深不見底 財爺還繼續派糖嗎？ 出入境資訊 疫情 疫苗 出入境管制 新冠肺炎疫情 英國 歐盟 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入