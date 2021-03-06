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英歐唇齒相依 疫苗護照又一例證

國際 08:05 2021/03/06

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本欄已經數次談及「疫苗護照」，直指這是大勢所趨，更會成為日後出訪外地的必備健康證明文件。主要經濟體中，以歐盟的態度最積極，明確表態3個月內將會推出。歐盟疫苗護照極大機會適用於已經脫歐的英國，甚至可謂歐盟多國及英國的一致共識，實是意料之內。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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