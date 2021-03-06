聯儲局無意控債息 科技股恐易跌難升 名家專欄 2021/03/06 分享： 美國債息再度飈升並企穩1.5%以上，拖累科技股為首美股周四全綫大跌。港股昨早亦受重磅新經濟藍籌股急瀉拖累，恒指一度大跌逾700點，其後跌幅逐步收窄，收市下跌不足140點。重磅龍頭科技股雖仍全綫報跌，但 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 寶龍地產要買 銷售指引強勁 今日 寶龍地產要買 銷售指引強勁 最新專欄文章 【債息風暴】美債息升中期趨勢確認 新經濟股反彈難持久 2021/03/05 【債息風暴】美債息升中期趨勢確認 新經濟股反彈難持久 透視中港美 - 中銀率先突破 港銀受惠美債息升？ 2021/03/05 中銀率先突破 港銀受惠美債息升？ 【舊經濟之選】中銀香港逆市升見52周高 銀行股受惠美債息升？ 2021/03/04 【舊經濟之選】中銀香港逆市升見52周高 銀行股受惠美債息升？ 透視中港美 - 內銀翻身戰 「雙高息」添勝算 2021/03/04 內銀翻身戰 「雙高息」添勝算 【內銀領漲】內銀股再成升市火車頭 有望重演滙豐V彈？ 2021/03/03 【內銀領漲】內銀股再成升市火車頭 有望重演滙豐V彈？ 港股 美股 美滙指數 鮑威爾 藍籌股 生物科技股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入