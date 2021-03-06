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聯儲局無意控債息 科技股恐易跌難升

名家專欄 2021/03/06

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美國債息再度飈升並企穩1.5%以上，拖累科技股為首美股周四全綫大跌。港股昨早亦受重磅新經濟藍籌股急瀉拖累，恒指一度大跌逾700點，其後跌幅逐步收窄，收市下跌不足140點。重磅龍頭科技股雖仍全綫報跌，但

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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