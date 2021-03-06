新盤按揭方法各出奇謀 名家專欄 14:00 2021/03/06 分享： 市區多個新盤同期推出，除了在價錢上競爭外，各發展商都在付款辦法上增加優惠，各出奇謀吸用家及投資者購買力。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤百花齊放 置業要識揀 2021/02/05 新盤百花齊放 置業要識揀 疫情回穩+寬限聚措施 新盤繼續百花齊放 2021/02/11 疫情回穩+寬限聚措施 新盤繼續百花齊放 多盤齊搶閘 牛年新盤有睇頭 2021/02/16 多盤齊搶閘 牛年新盤有睇頭 牛年爆東九新盤戰 樓市真係咁旺? 2021/02/20 牛年爆東九新盤戰 樓市真係咁旺? 最新專欄文章 專家樓論 - 維港滙I低價出擊 究竟有幾吸引? 2021/03/05 維港滙I低價出擊 究竟有幾吸引? 專家樓論 - 首置交易 慳稅近5000萬 2021/03/05 首置交易 慳稅近5000萬 專家樓論 - 疫情衝擊零售 舖市絶處逢生 2021/03/04 疫情衝擊零售 舖市絶處逢生 專家樓論 - 租樓多年 疫市轉軚置業 2021/03/04 租樓多年 疫市轉軚置業 專家樓論 - 公私房屋比例逆轉 促使發展商加快補地價 2021/03/03 公私房屋比例逆轉 促使發展商加快補地價 現金回贈 發展商 一手市場 樓價 維港滙I PRINCE CENTRAL 128 WATERLOO 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入