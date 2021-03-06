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新盤按揭方法各出奇謀

名家專欄 14:00 2021/03/06

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市區多個新盤同期推出，除了在價錢上競爭外，各發展商都在付款辦法上增加優惠，各出奇謀吸用家及投資者購買力。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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