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券商接連唱好 銀行股有望反彈？

名家專欄 2021/03/06

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銀行股業績陸續出爐，在疫情陰霾下，難免因大額撥備而導致盈利倒退，以及保守地減派股息，但隨着通脹預期升溫，以及美國國債息率上行，個別股價已回到疫情前水平，其中中銀香港（02388）昨日更創逾52周新高，

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撰文 : 趙穎妍

欄名 : 交易講場

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本地銀行股 目標價 銀行 金融 中銀香港（02388）

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