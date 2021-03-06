券商接連唱好 銀行股有望反彈？ 名家專欄 2021/03/06 分享： 銀行股業績陸續出爐，在疫情陰霾下，難免因大額撥備而導致盈利倒退，以及保守地減派股息，但隨着通脹預期升溫，以及美國國債息率上行，個別股價已回到疫情前水平，其中中銀香港（02388）昨日更創逾52周新高， ... 撰文 : 趙穎妍 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 大摩看今年經濟10大趨勢 2021/03/05 大摩看今年經濟10大趨勢 交易講場 - Epic購Fall Guys母企Tonic 騰訊又有利？ 2021/03/04 Epic購Fall Guys母企Tonic 騰訊又有利？ 交易講場 - 李嘉誠再買中10倍股 美股屢見斬獲 2021/03/03 李嘉誠再買中10倍股 美股屢見斬獲 交易講場 - 美批供貨許可 中芯估值催化劑 2021/03/02 美批供貨許可 中芯估值催化劑 交易講場 - 解構恒指最重大改革 有何實質影響？ 2021/03/01 解構恒指最重大改革 有何實質影響？ 本地銀行股 目標價 銀行 金融 中銀香港（02388） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入