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美債息升北水減 港股動力減宜審慎

名家專欄 2021/03/08

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美債息飈升上周繼續搞動環球股市，一周下來，恒指在舊經濟股撑市下力保不失，全周微升0.4%，在亞洲股市中表現已屬較佳。

惟不少高估值科技股卻經歷驚濤駭浪，恒生科指全周再跌近4%，跌幅更遠高於美國科技股納指

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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