美債息升北水減 港股動力減宜審慎 名家專欄 2021/03/08 分享： 美債息飈升上周繼續搞動環球股市，一周下來，恒指在舊經濟股撑市下力保不失，全周微升0.4%，在亞洲股市中表現已屬較佳。 惟不少高估值科技股卻經歷驚濤駭浪，恒生科指全周再跌近4%，跌幅更遠高於美國科技股納指 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 聯儲局無意控債息 科技股恐易跌難升 2021/03/06 聯儲局無意控債息 科技股恐易跌難升 【債息風暴】美債息升中期趨勢確認 新經濟股反彈難持久 2021/03/05 【債息風暴】美債息升中期趨勢確認 新經濟股反彈難持久 透視中港美 - 中銀率先突破 港銀受惠美債息升？ 2021/03/05 中銀率先突破 港銀受惠美債息升？ 【舊經濟之選】中銀香港逆市升見52周高 銀行股受惠美債息升？ 2021/03/04 【舊經濟之選】中銀香港逆市升見52周高 銀行股受惠美債息升？ 透視中港美 - 內銀翻身戰 「雙高息」添勝算 2021/03/04 內銀翻身戰 「雙高息」添勝算 債券 恒生指數 美滙指數 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入