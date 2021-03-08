美債息升北水減 港股動力減宜審慎

美債息飈升上周繼續搞動環球股市，一周下來，恒指在舊經濟股撑市下力保不失，全周微升0.4%，在亞洲股市中表現已屬較佳。

惟不少高估值科技股卻經歷驚濤駭浪，恒生科指全周再跌近4%，跌幅更遠高於美國科技股納指

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