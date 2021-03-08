淨息差利好 內銀股上升動力 名家專欄 2021/03/08 分享： 美國長期債息趨升，資金逃出新經濟股，並轉投傳統經濟股懷抱，帶動沉寂已久的內銀股再次展現動力，跑贏大市及一眾科技股。中國經濟靠穩，其貨幣政策及流動性預期將會收緊，意味着市場利率將繼續上升，有利銀行淨息差 ... 撰文 : 謝智聰 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 券商接連唱好 銀行股有望反彈？ 2021/03/06 券商接連唱好 銀行股有望反彈？ 交易講場 - 大摩看今年經濟10大趨勢 2021/03/05 大摩看今年經濟10大趨勢 交易講場 - Epic購Fall Guys母企Tonic 騰訊又有利？ 2021/03/04 Epic購Fall Guys母企Tonic 騰訊又有利？ 交易講場 - 李嘉誠再買中10倍股 美股屢見斬獲 2021/03/03 李嘉誠再買中10倍股 美股屢見斬獲 交易講場 - 美批供貨許可 中芯估值催化劑 2021/03/02 美批供貨許可 中芯估值催化劑 疫情 中國 美國 指數 銀行 金融 貨幣政策 新經濟 板塊 新經濟股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入