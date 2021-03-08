淨息差利好 內銀股上升動力

美國長期債息趨升，資金逃出新經濟股，並轉投傳統經濟股懷抱，帶動沉寂已久的內銀股再次展現動力，跑贏大市及一眾科技股。中國經濟靠穩，其貨幣政策及流動性預期將會收緊，意味着市場利率將繼續上升，有利銀行淨息差

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