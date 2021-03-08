從政府工作報告看樓控 解決大城市住房問題

2021年以來，中國熱點城市樓市升溫，兩會前夕調控政策密集出台，後續樓市將怎麼走？從今年的政府工作報告看，「房住不炒」主基調延續，強調「三穩（穩地價、穩房價、穩預期）」，調控重點轉向「解決好大城市住房突出問題」，金融監管、土地供應、住房租賃預計將成政策著力點。

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