從政府工作報告看樓控 解決大城市住房問題 中國 11:30 2021/03/08 分享： 2021年以來，中國熱點城市樓市升溫，兩會前夕調控政策密集出台，後續樓市將怎麼走？從今年的政府工作報告看，「房住不炒」主基調延續，強調「三穩（穩地價、穩房價、穩預期）」，調控重點轉向「解決好大城市住房突出問題」，金融監管、土地供應、住房租賃預計將成政策著力點。 ... 相關文章 【中國樓市】郭樹清：房地產核心問題是泡沫較大 買樓為投機很危險 2021/03/02 【中國樓市】郭樹清：房地產核心問題是泡沫較大 買樓為投機很危險 上海杭州樓控加辣 住建部強調遏制投機炒房（第二版） 2021/03/03 上海杭州樓控加辣 住建部強調遏制投機炒房（第二版） 消費內循環 成敗在樓控 2021/02/25 消費內循環 成敗在樓控 內地供地制度大改革 樓控步入新階段 2021/02/26 內地供地制度大改革 樓控步入新階段 「十四五」樓控變調 超大城市「一城多策」 2021/03/04 「十四五」樓控變調 超大城市「一城多策」 土地供應 金融機構 經濟 郭樹清 李克強 金融 中國銀行保險監督管理委員會 樓價 地產 人大政協兩會 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入