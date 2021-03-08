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發展商賣樓步步為營

名家專欄 07:00 2021/03/08

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新盤推售步伐雖然加快，不過發展商未有急於立即大幅加價加推，定價維持「先量後價」的策略，希望先建立聲勢，其後才逐步加推加價。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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