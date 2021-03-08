發展商賣樓步步為營 名家專欄 07:00 2021/03/08 分享： 新盤推售步伐雖然加快，不過發展商未有急於立即大幅加價加推，定價維持「先量後價」的策略，希望先建立聲勢，其後才逐步加推加價。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 多盤齊搶閘 牛年新盤有睇頭 2021/02/16 多盤齊搶閘 牛年新盤有睇頭 牛年爆東九新盤戰 樓市真係咁旺? 2021/02/20 牛年爆東九新盤戰 樓市真係咁旺? 新盤按揭方法各出奇謀 2021/03/06 新盤按揭方法各出奇謀 最新專欄文章 專家樓論 - 自置居所比率 重回安全綫？ 今日 自置居所比率 重回安全綫？ 專家樓論 - 新盤按揭方法各出奇謀 2021/03/06 新盤按揭方法各出奇謀 專家樓論 - 維港滙I低價出擊 究竟有幾吸引? 2021/03/05 維港滙I低價出擊 究竟有幾吸引? 專家樓論 - 首置交易 慳稅近5000萬 2021/03/05 首置交易 慳稅近5000萬 專家樓論 - 疫情衝擊零售 舖市絶處逢生 2021/03/04 疫情衝擊零售 舖市絶處逢生 加推單位 一手市場 發展商 維港滙I 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入