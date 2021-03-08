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東西方意識形態撕裂加劇 中國外部挑戰壓力增

中國 08:00 2021/03/08

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新冠疫情之後，世界格局迅速改變，「壓縮」後的兩會今年僅保留外長一場部委記者會，成為外界觀察中國研判外部形勢及對外政策的主要窗口。昨天外媒提問除了高度關注中美關係外，亦有較多涉及東西方意識形態對立的話題，王毅亦呼籲西方國家對中國摒棄「制度霸權」、「意識形態偏見」，顯示「後疫情時代」中國所面對的外部挑戰更加複雜。

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