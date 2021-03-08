東西方意識形態撕裂加劇 中國外部挑戰壓力增 中國 08:00 2021/03/08 分享： 新冠疫情之後，世界格局迅速改變，「壓縮」後的兩會今年僅保留外長一場部委記者會，成為外界觀察中國研判外部形勢及對外政策的主要窗口。昨天外媒提問除了高度關注中美關係外，亦有較多涉及東西方意識形態對立的話題，王毅亦呼籲西方國家對中國摒棄「制度霸權」、「意識形態偏見」，顯示「後疫情時代」中國所面對的外部挑戰更加複雜。 ... 相關文章 中西意識形態之爭 王毅：西方紳士風度是尊重別人 2021/03/07 中西意識形態之爭 王毅：西方紳士風度是尊重別人 中美「激烈競爭」 歐洲倒向哪邊？ 2021/02/24 中美「激烈競爭」 歐洲倒向哪邊？ 中美「激烈競爭」 科技戰打響頭炮 2021/03/03 中美「激烈競爭」 科技戰打響頭炮 【中美角力】拜登「狼群」戰術啼聲初試 北京迎新挑戰 2021/02/18 【中美角力】拜登「狼群」戰術啼聲初試 北京迎新挑戰 【中美角力】外交部：無意搞意識形態對抗 中美有必要開展坦誠有效對話 2020/08/10 【中美角力】外交部：無意搞意識形態對抗 中美有必要開展坦誠有效對話 外交 政治 貿易戰 王毅 拜登 中美關係 中國共產黨 人大政協兩會 中國 美國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入